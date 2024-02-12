Belçika'nın Türk köyünde renkli karnaval - Son Dakika
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Belçika'nın Türk köyünde renkli karnaval

Belçika\'nın Türk köyünde renkli karnaval

Belçika'nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu. Köyün kültür merkezinde toplanan kalabalık, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturdu. Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans eden Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler ve şekerler fırlattı. Belçika ve komşu ülkelerden çok sayıda Türk de bayraklarıyla karnavala katıldı.

12.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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Belçika'nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu.

Liege kentine bağlı köyün ay yıldızlı tabelasıyla dikkati çeken kültür merkezinde toplanan kalabalık, karnaval için hazırlıklarını yaptı.

Ardından Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu.

Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans ederek korteje katılan Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler, şekerler fırlattı.

Karnavala Belçika ve komşu ülkelerden çok sayıda Türk de bayraklarıyla katılarak coşkuya ortak oldu.

AA muhabirine konuşan Tamer Çal, Almanya'nın Stutgart kentinden karnavala katılmak için ikinci kez geldiğini, Türk adıyla anılan köyün kültürünü tanımak istediğini söyledi.

Belçika'nın Gent kentinde yaşayan Özcan Kızılarslan da köyün Türk olarak nitelenmesinden iftihar ettiğini söyleyerek, çocuklarıyla bu gururu yaşamak için karnavala geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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