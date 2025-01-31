Belçika Üniversiteleri İsrailli Kurumlarla İşbirliğini Durdurdu - Son Dakika
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Belçika Üniversiteleri İsrailli Kurumlarla İşbirliğini Durdurdu

Flaman bölgesindeki üniversiteler, insan hakları ihlalleri sebebiyle İsrailli kurumlarla işbirliği yapmayacak.

31.01.2025 18:49
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Belçika'nın Flaman bölgesindeki üniversitelerin "ciddi insan hakları ihlallerine karışan" İsrailli kurumlarla artık işbirliği yapmayacağı bildirildi.

Flaman Üniversitelerarası Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın "6 bini aşkın profesör, personel ve öğrencinin Gazze'deki saldırılar nedeniyle Belçika üniversitelerine İsrail ile işbirliğini durdurma" çağrısına binaen alındığı belirtildi.

Flaman üniversitelerinin "uluslararası insancıl hukukun tüm ihlallerini ve işlenen savaş suçlarını şiddetle kınadığı" aktarılan açıklamada, "Flaman üniversiteleri için insan haklarına saygı, her türlü işbirliği için değişmez bir mihenk taşıdır." denildi.

Açıklamada, her Flaman üniversitesinin uluslararası işbirliği değerlendirmesini "insan haklarına saygı" ilkesi temelinde yaptığı ifade edilerek, üniversitelerin insan hakları ihlali riski taşıyan araştırma projelerine katılmadığı anımsatıldı.

Çağrıların ardından İsrailli ortaklarla devam eden işbirliklerinin yeniden değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sonuç olarak riskli projelerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ciddi insan hakları ihlallerine karışan İsrailli ortaklarla yeni bir işbirliğine girilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika Üniversiteleri İsrailli Kurumlarla İşbirliğini Durdurdu - Son Dakika

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