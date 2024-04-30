Belçika ve Filistin arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Belçika ve Filistin arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Belçika ve Filistin arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi ile Filistin'in Ramallah ve el-Bireh kentleri arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, yerel kalkınma, girişimcilik, tarihi mirasların korunması, sosyal haklar ve ayrımcılıkla mücadele gibi konuları kapsamaktadır. Anlaşma çerçevesinde Ramallah ve Bireh'de yaşayan yaklaşık 400 bin kişiye ekonomik, sosyal, sağlık ve bilimsel kalkınma alanlarında çalışmalar yapılacak.

30.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi ile Filistin'in Ramallah ve el-Bireh kentleri arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, anlaşma, Brüksel Başkent Bölgesi'nin Başbakanı Rudi Vervoort ile Ramallah ve Bireh Valisi Laila Ghannam arasında imzalandı.

Filistin'de devam eden olaylar nedeniyle gelemeyen Ghannam, imza törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Brüksel Başkent Bölgesi ile Ramallah ve Bireh kentleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşmanın ana odak noktalarını yerel kalkınma, girişimcilik, tarihi mirasların korunması, sosyal haklar ve ayrımcılıkla mücadele oluşturuyor.

Anlaşma çerçevesinde Ramallah ve Bireh'de yaşayan yaklaşık 400 bin kişinin yararına ekonomik, sosyal, sağlık ve bilimsel kalkınma alanlarında çalışmalar yapılacak.

Brüksel Başkent Bölgesi, Aralık 2022'de, işgal altındaki Filistin topraklarını "kalkınmada işbirliği için öncelikli bölge" olarak seçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika ve Filistin arasında kalkınma alanında işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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