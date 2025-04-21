Belçikalı Bisikletçi Shanghai İçin Yola Çıktı

BRÜKSEL, 21 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Bike2Shanghai" yolculuğuna başlamadan önce arkadaşıyla vedalaşan Claude Brouir (sağdan birinci), 19 Nisan 2025.
Belçikalı bisikletçi Claude Brouir, cumartesi sabahı Brüksel'deki Cinquantenaire Park'tan kıtalar arası yolculuğuna resmen başladı.
60 yaşlarındaki sporcu, "Bike2Shanghai" adıyla düzenlediği bisiklet yolculuğuyla Avrasya'yı baştan başa geçerek Çin'in Shanghai kentine ulaşmayı hedefliyor. Brouir, 4,5 ay sürecek 12.000 kilometrelik yolculuğu öncesinde bisiklet kıyafetleri içinde enerjik ve kararlı bir görüntü verdi. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)
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