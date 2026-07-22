Belediye Başkanlarıyla İlgili Dava Devam Ediyor - Son Dakika
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Belediye Başkanlarıyla İlgili Dava Devam Ediyor

22.07.2026 16:07
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İstanbul'da devam eden davada tutuksuz sanıklar beraat talep etti, duruşma ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 54. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu.

Söz hakkı verilen tutuksuz sanıklar, ihalelerde yaklaşık maliyetin belirlenmesinde bir etkilerinin olmadığını, herhangi bir firmadan teklif almadıklarını, kimseye bir telkinde bulunmadıklarını savundu.

Tutuksuz sanıklar, ihale belgelerini usulen imzaladıklarını ve suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Söz hakkı verilen sanıkların avukatları da "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını, müvekkillerinin bu suçu işlemediklerini ve yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu öne sürdü.

"Özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından somut tespitlerin olmadığını savunan bazı avukatlar, ortada sahte bir belge olmadığını, ihaleye ilişkin belgelerin kapalı zarfla geldiğini, bu durumlardan dolayı sahtecilik suçunun oluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getirdi.

Avukatlar, müvekkillerinin rüşvet almadığını ileri sürerek, tüm suçlardan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, duruşmanın zorunlu aralar dışında haftanın 4 günü devam ettiğini, sanıklar ve müdafilerine duruşmaya katılım sağlamaları hususunda sözlü ve yazılı ihtarlar yapıldığı hatırlatarak, duruşmaya katılmayan sanıklar yönünden savunma haklarını kullanabilmeleri, savunma haklarının kısıtlanmaması ve mütalaaya ek savunmaya, son gelen soruşturma izni yazısına ve dosyanın geneline yönelik savunmalarda bulunabilmeleri için haklarında zorla getirilme emri düzenlenmesine ve buna rağmen duruşmaya katılmadıkları takdirde haklarında yakalama emri çıkartılabileceği hususunun son kez ihtarına hükmetti.

Sanık avukatlarının görevlerinin niteliği gereği duruşmaya katılmalarının zorunlu olduğu aşamalarda bazı günlerde mazeret gönderirlerse ve bu aşamadan sonra dosyadan istifa etseler dahi günlerdir devam eden duruşmaya katılmamanın görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceğini kaydeden heyet, bu hususta daha önceden ihtar yapıldığı anlaşıldığından avukatların duruşmaya katılım sağlamaları, aksi takdirde görevlerinin sonlandırılabileceği ve yasal işlem yapılacağı hususunun da son kez ihtar edilmesine karar verdi.

Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarıyla İlgili Dava Devam Ediyor - Son Dakika

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