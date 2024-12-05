Belediye İşçileri Otopark Gelirlerine Sahip Çıkma Mücadelesi Veriyor

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Meryemana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan direnişte yer alan belediye işçileri, mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Belediyenin elektrik bölümünde çalışan Barış Kaya, " Selçuk'un geleceği ve kendi geleceğimiz için… Biz bir yerde pes edersek her yerde pes etmiş oluruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryemana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşların başlattığı direniş 12. gününde devam ediyor.

Belediye bütçesinin yüzde 60'ını kapsayan otopark gelirlerinin belediyenin elinden alınmasıyla belediyedeki birçok çalışan işsiz kalma ya da maaşlarının düzenli ödenememesi sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Belediye çalışanları, mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çalışanlar, otopark gelirinin ilçede zincirleme etkisine dikkat çekerken, yetkililere emekçinin lehine hareket etmeleri için çağrıda bulundular.

Kaya: "Sonuna kadar devam edeceğiz"

Belediyenin elektrik bölümünde çalışan Barış Kaya, direnişin sadece otopark için olmadığını ve başka noktalarda devam eden adaletsizliklere karşı da direnişi simgelediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yıllardır elimizde olan bir gelir gidiyor. Selçuk küçük bir yer olduğu için bu gelir bizim için önemli. Tabii ki bu durum için mücadele edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Biz Selçuk'un hakkı için buradayız. Dışarıda da çalışabiliriz. Ama Selçuk'un geleceği ve kendi geleceğimiz için… Biz bir yerde pes edersek her yerde pes etmiş oluruz. O yüzden bu mücadeleyi veriyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bu, bizim geleceğimizle alakalı bir durum. Şu an bazı yerlerde olan olaylar var. Burası da aynı şekilde devam ediyor. Küçük bir yer olarak görünebilir. Ama biz pes etmemek gayesindeyiz."

Doğan: "Halkımız da yararlanıyor, biz de yararlanıyoruz"

Belediyenin temizlik biriminde çalışan Necip Doğan, otopark gelirlerinin ilçede zincirleme etkisi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ekmeğimizin mücadelesinin peşindeyiz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işe duyarlı olalım. Bir sürü çalışan arkadaşımız var. Meryemana bizim için önemli. Aynı zamanda bizim gelirimiz, kazancımız. Çoluğumuz çocuğumuz oradan ekmek yiyoruz. Biz de sonuçta belediye personeliyiz. Halkımız da yararlanıyor, biz de yararlanıyoruz. Gelir kaynağımız orası. Lütfen oraya el uzatmayalım."

Kesen: "Belediyenin tamamen kapatılması sonucuna varabiliriz"

Belediyenin kültür işlerine bağlı çalışanı Çağatay Burak Kesen, otopark gelirlerinin ilçenin geleceği olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Burada önemli olan işçinin, emekçinin ve bir halkın geleceği. Geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Herkesi de bekliyoruz. Destek olmaya devam etsinler. Biz sonunda kazanacağımıza inanıyoruz. Bu gelirin alınması hem esnafa hem işçiye hem de halka büyük bir darbe vurmak demektir. Nihayetinde buradan gelen para; işçilerin giderlerine ve sosyal yardımlara harcandığı için bunlar kesildikten sora işçiler evine ekmek götüremeyecek. İşçiler alışveriş yapamayacak, esnaf da kazanamayacak. Yardıma muhtaç olan insanlar da bu yardımları alamayacaklar. Belediyenin tamamen kapatılması sonucuna varabiliriz."

Yetkililere de seslenen kesen, şunları kaydetti:

"Bu kadar insanın bir kenara atılmasına göz yummamalarını, gerekenin yapılmasını ve hakkımızın bize iade edilmesini talep ediyoruz."