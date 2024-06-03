BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA BAKANLIK KARARI OKUNDU - Son Dakika
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BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA BAKANLIK KARARI OKUNDU

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA BAKANLIK KARARI OKUNDU

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması sonrası polisin belediyede yaptığı aramalar tamamlandı. Kurum çalışanları içeri girebilirken, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarına izin verilmedi. İçişleri Bakanı'nın kararı parti yöneticilerine okundu ve Akış'ın terör örgütüne üyelik ve yöneticilik suçlarından yargılandığı belirtildi. Polis güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

03.06.2024 10:44
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BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANANLARA BAKANLIK KARARI OKUNDU

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrası polisin belediyede yaptığı aramaların tamamlanmasının ardından kurum çalışanlarının içeri girmesine izin verildi. Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının ise binaya girmelerine izin verilmedi.

Bir emniyet görevlisi bina çevresinde bulunan parti yöneticilerine İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın konuyla ilgili alınan kararını paylaştı. Emniyet görevlisi tarafından parti yöneticilerine okunan kararda, Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünü yönetmek' suçlarından yargılandığı bildirilip, bu nedenle Akış'ın Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Polisin belediye çevresinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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