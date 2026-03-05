Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken askıda kalan belediye otobüsü nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.
Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.
Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Belediye Otobüsü Refüjde Asılı Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?