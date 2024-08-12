Belediyelerin Sorunlarına Çözüm Önerileri Gönderildi

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, Birliğin bakanlıklara gönderdiği 24 maddelik belediyelirin sorunlarının çözüm önerilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yıldız, "Belediyelerin bir daha SGK borçlarını ödeyemez hale gelmemesi için birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirler alınırken de yapılacak çalışmalara belediyeler birliği olarak katkı sağlamak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bizden istendiği takdirde bu çalışmalara katkı koymaya hazırız" dedi. Yıldız, bir sonraki encümen toplantısının Adıyaman'da yapılacağını bildirdi.

TBB, belediyelerin kamuya olan borçları ve bu borçların takibine ilişkin alınan yeni politik kararlara karşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 24 maddelik çözüm önerisi göndermişti. TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, 24 maddeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz son zamanlarda gündeme belediyelerin SGK başlarıyla, bunların geri istenmesi, bunlarla ilgili icra takiplerinin başlatılmasıyla ilgili konular gündeme düştü. Biz de Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bu konudaki taleplerini, görüşlerini ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı strateji başkanlığına bildirmek gereği duyduk. Çünkü belediyelerin bir haciz baskısıyla karşı karşıya kalması onların yerelde yaptıkları hizmetleri kesintiye uğramasına, birtakım hizmetlerin yerine getirilmemesine sebep olma ihtimali vardı. Biz de bu ihtimali gözden kaçıramazdık. Sayın Başkanımızın da verdiği talimatla bu konuyu çalıştık ve ilgili bakanlıklara, belediyelerin görüş ve önerilerini de içeren bir paketi ilettik. Bunlar iki grup halinde toplanabilir aslında. Birinci grup mevcut akut durumu çözebilmek adına icraat takiplerinin, hacizlerin durdurulması ve bu konuyla ilgili belediyeler belediyelerin borçları, iştiraklerin borçlarıyla, yeni bir yapılandırmaya gidilmesiyle alakalı birinci grup talep şeklinde olabilir. Bir de bunların bir daha tekrarlanmaması, belediyelerin iştiraklerin, SGK ve vergi borçlarıyla karşı karşıya kalmaması için güncelliğini yitirmiş, belediye gelirlerinin güncelliğinin sağlanması, belediye gelirlerinin mevcut yapıya uygun hale getirilmesi, arttırılması. Çünkü biliyorsunuz birtakım gelişmeler belediyelerin gelirlerinin artık yetersiz kalmasına sebep oldu. Bunlar teknolojik gelişmeler belediyelerin üzerine birçok yeni görev ekledi.

Biliyorsunuz iki senedir, üç senedir Türkiye ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Belediyelerin ürettikleri hizmetlerin önemli girdi maliyetleri oluştu. Tüm bunlarla belediyenin var olan birileriyle yaptıkları hizmetlikler arasında bir gelir adaletsizliği, biz adaletsizlik oluştu. Biz bu adaletsizliğin giderilmesi açısından mevcut belediyelere, mevcut gelirlerinin yanında yeni gelirlerinin aktarılması, mevcut yasalarla belirlenmiş gelirlerin belirlenirken daha farklı kriterlerle belirlenmesi, yine ciddi bir sığınmacı yüküyle karşı karşıya kalan belediyelerimiz var. Bunların gelirlerinde bu sığınmacı yüküne uygun artışların sağlanması. Biz bu öneri paketlerimizi ilettik.

"Bakanlıklardan şu ana kadar yanıt gelmedi"

Şunu da ilettik; belediyelerimizin bu yönde talepleri var. Biz Belediyeler Birliği olarak bu konuda yapılacak bütün çalışmalara bilimsel olarak katkı koymaya hazırız. Ekiplerimizle birlikte bu çalışmaların içinde olmak istiyoruz. Belediyelerin, belediye şirketlerinin bir daha SGK borçlarını ödeyemez hale gelmemesi için birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirler alınırken de yapılacak çalışmalara belediyeler birliği olarak katkı sağlamak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bizden istendiği takdirde bu çalışmalara katkı koymaya hazırız."

Bakanlıklardan çözüm önerilerine ilişkin yanıt gelip gelmediği sorusuna Yıldız, "Hayır şu ana kadar gelmedi" yanıtını verdi.

TBB'nin bir sonraki toplantısı deprem bölgesinde yapılacak

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir sonraki encümen toplantısının deprem bölgesinde yapılması için talimat verdiğini ifade eden Suat Yıldız, "Tarihini henüz kesinleştirmedik. Biz hazırlıklarımızı deprem bölgesinde yapmak üzere tamamlıyoruz. Büyük ihtimalle de Adıyaman olarak konuşuldu. Sayın Adıyaman Belediye Başkanımızın da bu yönde bir talebi olmuştu. Sanıyorum Adıyaman'da bu ay sonunda veya eylül başında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız orada depremden sonraki yapılan çalışmalarla ilgili bir çalışma yürütüyorlar. Onun sonuçlarıyla birlikte deprem bölgesinde bir encümen toplantısı yapacağız" diye konuştu.