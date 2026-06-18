Hatay'ın Belen ilçesinde ekosistemin korunması için doğaya 400 keklik bırakıldı.
Kahramanmaraş'taki Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen keklikler, Soğukoluk Mahallesi'ne götürüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce (DKMP) düzenlenen etkinlikte keklikler, yaşam alanına bırakıldı.
Etkinliğe, Belen Kaymakamı Onur Şan da katıldı.
DKMP Müdürü Nuri Akın, yaptığı açıklamada, etkinliğin ekosistemin korunması için düzenlendiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Belen'de 400 Keklik Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?