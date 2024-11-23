Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince, ortaokul öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultan 2. Abdulhamid Han Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik önlemleri ve siber zorbalıkla mücadele konularında bilgi verdi.
Ekipler, eğitimin ardından çocukların sorularını yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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