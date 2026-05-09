Belen'de TIR Yangını

HATAY'ın Belen ilçesinde seyir halindeki TIR alev alev yandı.
Belen ilçesi Kıcı mevkisinde seyir halinde gidin TIR, bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücünün yol kenarına park ettiği TIR'ı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle TIR'daki yangın söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldi.
Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,
