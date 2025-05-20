Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.
İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma gönüllüleriyle, Belen İmam Hatip Ortaokulu bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
İHH yetkilisi Zeynel Filik, öğrencilere çevre bilincinin aşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. ???????
Son Dakika › Güncel › Belen'de Üniversite Öğrencilerinden Temizlik Çalışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?