Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Belen ilçesi Atik Yaylası mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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