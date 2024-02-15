Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Ayvazoğlu, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı, "Çevre-Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş" başlıklı fotoğrafına oy veren Ayvazoğlu, "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı karesini seçti.
Ayvazoğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Son Dakika › Güncel › Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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