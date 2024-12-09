Belgin Taş'ın İşten Çıkarılma Protestosu - Son Dakika
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Belgin Taş'ın İşten Çıkarılma Protestosu

Belgin Taş\'ın İşten Çıkarılma Protestosu

Kartal Belediyesi'nde işten çıkarılan Belgin Taş, kararını protesto etmek için belediye önünde açıklama yaptı.

09.12.2024 18:18
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Kartal Belediyesinde işten çıkarılan Belgin Taş, kararı protesto etmek amacıyla belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Belgin Taş, Kartal Belediyesi'nden 14 Kasım'da iş akdi feshedilerek, tazminatsız şekilde işten çıkarılmasını protesto etmek için her pazartesi belediye önünde yaptığı eylemini sürdürüyor.

Kendisine destek veren arkadaşlarıyla belediye binası önüne gelen Taş, "İşimi geri istiyorum, Kartal Belediye işçisi" yazılı pankart açtı.

Taş, burada yaptığı konuşmada, yıllarca çalıştığı işinden hiçbir haklı gerekçe gösterilmeksizin çıkarıldığını belirterek, uğradığı haksızlığın giderilmesini istedi.

İşçi haklarını ve adil çalışma koşullarını sağlamak için kurulan sendikaların, üyelerinin haklarını yeterince savunmadığını ve sarı sendikacılık yaptığını öne süren Taş, bu durumda olan işçilerin emeğinin ve alın terinin karşılığını alamadığını söyledi.

Kartal Belediyesinde kurulan sendikanın işçi haklarını savunmayarak, işçilere destek olmadığını dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Bizim de iş yerimizde yaşadığımız tam olarak budur. Toplu sözleşmemiz satılmış, işçiler işten çıkartmayla tehdit edilmiş, işten çıkarma listeleri hazırlanırken sendika sessiz kalmıştır. Akabinde 300'den fazla arkadaşımız disiplin cezası almıştır. Hak ettiğimiz maaşlarımızın eksik yatacağını dahi sendikacılar bizimle birlikte öğrenmektedirler. İkramiyelerimizi alıp almayacağımız hala bir gizem içinde. Bir işçi arkadaşınız işten atılmış ancak kimi iş yeri temsilcileri hariç hiçbir sendika yöneticisi arayıp sormamış. Durumun takipçisi olmamıştır."

Belediye işçilerini, çalışanların haklarını savunan bir örgütlenme için mücadele etmeye davet eden Taş, "Birlikte daha güçlü olabilir, haklarımızı daha etkin şekilde savunabiliriz. e-Devlet üzerinden sendikadan istifa edip, dayanışma dilekçesi verdiğinizde toplu sözleşmeden doğan hiçbir hakkınızı kaybetmeden faydalanabilirsiniz. Rengi sarı olan sendikalarla bir dönem daha toplu sözleşme imzalamaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Taş, elinden alınan işine dönünceye kadar her pazartesi günü belediye önünde açıklama yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belgin Taş'ın İşten Çıkarılma Protestosu - Son Dakika

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