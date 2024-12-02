Belgin Taş, işten çıkarılmasını protesto etti - Son Dakika
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Belgin Taş, işten çıkarılmasını protesto etti

Kartal Belediye binası önünde işten çıkarılan Belgin Taş, sosyal belediyeciliği eleştirerek eylem yaptı.

02.12.2024 21:17
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Kartal Belediyesinde işten çıkarılan Belgin Taş, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla kararı protesto etti.

Kendisine destek veren arkadaşlarıyla birlikte işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla Kartal Belediyesi önüne gelen Taş, "İşimi geri istiyorum", "Sosyal belediyecilik ölmüştür, başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Taş, burada yaptığı konuşmada, yıllarca çalıştığı, emeğini ve hayatını adadığı işinden hiçbir haklı gerekçe gösterilmeksizin çıkarıldığını dile getirdi.

Kendisini sosyal belediyeci olarak tanımlayan bir yönetim tarafından alınan bu kararın, sosyal belediyeciliğin özüne ve ruhuna tamamen aykırı olduğunu savunan Taş, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyecilik, dayanışmayı, eşitliği ve emekçinin haklarını korumayı temel alır. Ancak bugün görüyoruz ki bu değerler artık sadece söylemlerden ibaret kalmıştır. Sosyal belediyecilik emekçinin yanında olmayı, halkın refahı ve mutluluğu için çalışan bir yönetim anlayışını ifade eder. Ne yazık ki bugün sosyal belediyecilik adı altında çalışanları, emeği hiçe sayan, onları mağdur eden uygulamalarına şahit oluyoruz."

Kendisinin ve birçok emekçinin yıllarca bu değerler uğruna çalıştığını dile getiren Taş, "Tüm mağdur edilen işçiler adına haklarımızı geri almak için mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. Sosyal belediyeciliği yeniden canlandırmak, emeğin ve alın terinin hakkını teslim etmek için mücadelemiz sürecek. Sosyal belediyecilik ölmüştür, başımız sağ olsun. Biz evde helvasını kavurduk, burada lokması var. Yiyenlere afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

Taş, açıklamasının ardından eyleme destek verenlere yaptırdığı lokmayı dağıttı.

Belediye Meclisi Toplantısına girişine izin verilmedi

Basın açıklamasının ardından Kartal Belediye Meclisi toplantısına katılmak isteyen Belgin Taş'ın, meclis salonuna girişine izin verilmedi. Bunun üzerine Taş, duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla Kartal Belediyesinin Neyzen Tevfik Meydanı'nda düzenlediği Kartal Engelsiz Yaşam Festivali'nde sahneye çakarak pankart açan Taş, görevlilerin müdahalesiyle sahneden indirildi.

Kaynak: AA

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