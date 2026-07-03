Belgium: Türkiye NATO'nun Kilit Müttefiki - Son Dakika
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Belgium: Türkiye NATO'nun Kilit Müttefiki

03.07.2026 11:16
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Belçika Savunma Bakanı, Türkiye'nin NATO'daki önemini vurguladı ve savunma işbirliğini teşvik etti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu, savunma üretimi alanında Türk teknolojisinden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Francken, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bunun çok önemli bir zirve olacağını belirten Francken, son dönemdeki uluslararası gelişmeler karşısında NATO'nun zorlu dönemlerden geçtiğini dile getirdi.

Francken, "Orta Doğu konusunda, İran rejimine karşı yürütülen savaş konusunda tartışmalar oldu. Amerikan uçakları için askeri üslerin kullanıma açılması konusunda bazı gerginlikler yaşadık. Savunma harcamalarının artırılması konusunda da bazı görüş ayrılıkları oldu. Dolayısıyla NATO açısından 'en kolay yıl' olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle birlik olunmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Francken, savunma yatırımları, NATO Kuvvet Modeli, üretimin artırılması, hava savunması ve yeni teknolojiler konusunda birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Francken, zirveden beklentilerinin sorulması üzerine, "Ankara'ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Türk halkının sıcak misafirperverliği gerçekten çok güzel. Ayrıca NATO Savunma Sanayisi Forumu için de orada olacağım. Dolayısıyla gelecek pazartesiden çarşamba akşamına kadar Ankara'da bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Zirvede, müttefiklerin birlikte durduklarını göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Francken, "Birlikte ayakta kalırız, ayrışırsak düşeriz. En önemli konu bu, birlik göstermek. İkinci olarak teknoloji, hava savunması ve savunma sanayisi üretiminin artırılması üzerinde çalışmamız gerekiyor. Üçüncü olarak ise elbette Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı desteklenmesi önemli." dedi.

Francken, Ankara zirvesinde somutlaşması beklenen "NATO 3.0" vizyonuyla ilgili, "Bu, Belçika'nın ve Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunmaya daha fazla yatırım yapması ve Avrupa kıtasının güvenlik mimarisini kendi ellerine alması anlamına geliyor. Asıl mesele bu ve yapmamız gereken de budur." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltması ve Avrupa'nın oluşacak boşlukları doldurmasına ilişkin Francken, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken şey iyi bir NATO planlamasına sahip olmak. Bunu NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı (SACEUR) yürütüyor. Bu planlamayı gerçekten hayata geçirmemiz, sağlam planlar hazırlamamız ve bu planlara uymamız gerekiyor. Bu da hedeflerimizi yerine getirmemiz ve tüm kabiliyet eksikliklerini gidermemiz anlamına geliyor. Çünkü ABD, birliklerini ve bazı askeri kabiliyetlerini Avrupa'dan çekerek dikkatini Asya-Pasifik bölgesine yönlendirecek. Bu nedenle bizim daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, eksiklerimizi tamamlamamız ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."

Francken, "Belçika olarak NATO Kuvvet Modeli kapsamında havada yakıt ikmal uçakları, F-16 savaş uçakları, MQ-9B SkyGuardian insansız hava araçları ile istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) kabiliyetlerini tahsis edeceğiz. Böylece Belçika Savunması olarak NATO için daha fazla katkıyı derhal sağlamaya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE-2 programında yer alması gerekiyor"

Bakan Francken, ev sahibi ülke Türkiye'nin NATO'ya katkılarına da değinerek, "Türkiye çok önemli bir müttefik. Uzun yıllardır NATO üyesi olan ve İttifak içinde önemli yere sahip bir ülke. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var ve birlikte çok iyi çalışabileceğimizi umuyorum. Zirvenin son derece iyi şekilde organize edileceğini duydum. Türk halkının sıcak misafirperverliğini yeniden görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, Ankara'yı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Orada bulunmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma programlarına katılması gerektiğini vurgulayan Francken, "Bana göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE-2 programında yer alması gerekiyor. AB kredilerine dayanan SAFE-2 paketinde Türkiye'nin mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin SAFE-1'e dahil edilmemiş olması bir hataydı. Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var." diye konuştu.

Belçika'nın "Navy Days 2026" etkinliği için halihazırda Belçika'nın Zeebrugge Deniz Üssü'nde demirleyen "TCG Burgazada"yı ziyaretine atıfta bulunan Francken, "Korvetinizi gördüm, gerçekten çok etkileyici, ileri teknolojiye sahip ve yüksek standartlarda bir platform." dedi.

Francken, "Türkiye'nin bu sürecin içinde olması gerekiyor çünkü çok önemli bir müttefik. Birlikte çalışmalıyız. Her geçen gün güçlenen rakiplerimiz ve düşmanlarımız var. Bu nedenle güçlü kalmak ve değerlerimizi savunmak için birlikte hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile birçok alanda işbirliği içinde olduğunu belirten Francken, "Birlikte çok sayıda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. NATO çatısı altında çalışıyoruz ve bu kapsamda ortak eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ortak tedarik ve savunma sanayisi alanında daha fazla işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Francken, ülkesinin geçen ay Türkiye'ye düzenlediği kapsamlı Ekonomik Misyon'a değinerek, "Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz ekonomik misyonun ardından işbirlikleri sürüyor ve yeni sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen ekonomik misyonun somut sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu çok olumlu bir gelişme ve bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Belçika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgium: Türkiye NATO'nun Kilit Müttefiki - Son Dakika

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