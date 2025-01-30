Belgrad'dan Novi Sad'a Tepki Yürüyüşü

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan üniversite öğrencileri, 15 kişinin öldüğü tren istasyonundaki kazaya tepki göstermek için olayın yaşandığı Novi Sad şehrine yürüyüşe geçti.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite öğrencileri, başkentte bir araya geldi.

Belgrad'da toplanarak Novi Sad şehrine doğru yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerinin 3 gün içinde bu kentte olması bekleniyor.

Öğrenciler, 1 Şubat'ta Novi Sad'daki tren istasyonu önünde şehirdeki diğer öğrencilerle buluşacak ve 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirecek. Ayrıca trafik akışının yoğun işlediği Varadin, Zezelj ve Özgürlük köprüleri göstericiler tarafından trafiğe kapatılacak.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı açıklamada, yürüyüş güzergahının güvenliğini sağlayacaklarını aktardı.

Dacic, güzergah üzerindeki trafiğin aksamaması için de çalışacaklarını belirterek, "Yürüyenlerin önlerinde ve arkalarında polis, ambulans olacak. Her ne kadar yasalar gereği bu yürüyüş 5 gün öncesinden bildirilmemiş olsa da dün gece organizatörlerden bilgi aldık. Bu iletişim açısından önemli çünkü şimdiye kadar bunu yapmamışlardı." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da Başbakan Milos Vucevic, hükümete yönelik tepki gösterileri sonrası istifa kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yeni hükümet kurma çalışmalarının başlayacağını, geçici hükümet olmayacağını ve sonuç alınamadığı takdirde seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaza sonrası hükümete tepki gösterileri başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişinin ölmesinin ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, en son başkentte trafik akışının "kilit" noktalarından Autokomanda'da 24 saat süreyle yol kapatma eylemi yapmıştı.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetmiş, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güven oylaması yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.