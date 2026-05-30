Belgrad Ormanı\'nda Bayram Keyfi

Kurban Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen aileler Belgrad Ormanı'na akın etti; piknik ve mangal yapıldı.

KURBAN Bayramı'nın son gününde güneşli havayı fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleriyle ormana gelenlerden bazıları mangal yakarken, kimi vatandaşlar ise piknik yapıp eğlendi; oyun oynayan çocuklar ise aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda vakit geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren ormana gelen aileler piknik ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar top oynayıp eğlenirken, bazıları semaverde çay demledi. Hamak ve çadır kurarak dinlenenlerin yanı sıra, çocuklar aileleriyle oyun alanlarında vakit geçirdi. Mangal yapanların bulunduğu alanda ise araç yoğunluğu oluştu.

'ÇOK GÜZEL AMA ÇOK KALABALIK'

Mangal yapmak için ormana gelen Emin Gönüş, "Kurban Bayramı nedeniyle buraya eşim, yeğenlerimle geldik tatil yapmaya. Genelde hafta sonları geliyoruz. Abim genelde buraya koşu yapmaya geliyor, biz de öyle. Şu an eğleniyoruz. Çok güzel ama çok kalabalık herhalde bayramdan dolayı. Biz İstanbul boşaldı sanıyorduk ama boşalmamış. Bu kadar kalabalık olmuyordu; ama genelde hafta sonları yine böyle kalabalık oluyor. Mangalda da kanat yapacağız, sucuk yapacağız, köfte yapacağız. İkram edebiliriz size de" dedi.

'İSTANBUL'UN YOĞUNLUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN GELİYORUZ'

Ailesiyle ormana gelen Hasan Tipi ise, "Fırsat olursa ben buraya geliyorum haftada bir 15 günde bir. Başka yerlere de gidiyorum. Buraya geliyorsun, mangal yapıyorsun, oturuyorsun, dinleniyorsun. Orman temiz temiz hava. Hafta sonları İstanbul'un yoğunluğundan kurtulmak için geliyoruz. Bugün çok kalabalık. Genelde böyle değil. Pazar günleri hep kalabalık oluyor da bayramdan dolayı asıl böyle. Genelde cumartesi günleri zaten insanlar çalışıyor. Bayram olduğu izin olduğu için bugün tatil ve ister istemez herkes buraya gelmiş" dedi.

'AİLECE VAKİT GEÇİRMEYE GELDİK'

Özlem Mumci ise, "Buraya ailece geldik. Piknik yapmaya ailece vakit geçirmeye, eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Biliyorsunuz İstanbul'un havası yeterince kirli. Buralarda doğa havası var. Hem bayram hem hafta sonu izinliyiz herkes tatilde şu an. Biz her zaman geliyoruz buralara. Yazları daha kalabalık oluyor. Şu an belki herkes izinde diye gelmiş olabilir ama genel olarak yazın da geldiğimiz için biliyorum, çok kalabalık. Burası genelde hep tercih ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güneşli, Belgrad, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

