Belgrad Üniversitesi öğrencilerine Türkçe sertifikaları verildi - Son Dakika
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Belgrad Üniversitesi öğrencilerine Türkçe sertifikaları verildi

Belgrad Üniversitesi öğrencilerine Türkçe sertifikaları verildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkçe kurslarına katılan Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından sertifikaları verildi. Büyükelçi Hami Aksoy, Türkçe'ye olan ilginin Sırbistan'da özellikle gençler arasında büyük olduğunu belirtti. Ayrıca Türk dizilerinin Sırbistan'da çok izlenmesinin Türkçe'ye olan ilgiyi artırdığını söyledi.

04.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:12
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkçe kurslarına katılan üniversite öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından düzenlenen A1 ve A2 seviyesi Türkçe kurslarına katılan Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine sertifikaları verildi.

Öğrenciler, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binasında Büyükelçi Hami Aksoy tarafından misafir edildi.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan'da özellikle gençler nezdinde Türkçe'ye büyük ilgi olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) açtığı Türkçe kurslarında bugüne kadar 4 binden fazla öğrencinin eğitim aldığını aktaran Büyükelçi Aksoy, "Belgrad Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü var. Ayrıca Yeni Pazar'da Türkçe derslerimiz devam ediyor, Türkiye'den okutmanlar geliyor, inanılmaz bir yoğunlukta Türkçe dersi verdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Hami Aksoy, Türkiye Maarif Vakfı'nın Sırbistan'da yeni bir okul aldığını ve Türkçe'yi kendi okullarında seçmeli ders olarak okutmak için girişimde bulunduğunu dile getirerek, kendilerinin de süreci takip ettiklerini belirtti.

Türk dizilerinin Sırbistan'da çok fazla izlendiğini ve bunun da Türkçe'ye olan ilgiyi yükselttiğini kaydeden Aksoy, "Her evde Türkçe diziler izleniyor, artık bunlar Türkiye'nin yumuşak gücü olmuş vaziyette. Sadece Balkan coğrafyasında değil Güney Amerika'da, Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde izleniyor. Sanırım dizi ihracatında da ikinci sıradayız ve tabi bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Belgrad Eğitim Müşaviri Yunus Yıldırım'ın da hazır bulunduğu törende, sertifika dağıtımının ardından, katılanlara Türk tatlıları da ikram edildi.

Öte yandan Kragujevac Üniversitesi ve Niş Üniversitesi'nde de A1 ve A2 seviyesinde Türkçe kurslarını tamamlayan öğrenciler için yarın ve 8 Mart'ta sertifika töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad Üniversitesi öğrencilerine Türkçe sertifikaları verildi - Son Dakika

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