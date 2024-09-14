Belucistan'da Bombalı Saldırı: 2 Polis Öldü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bombalı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı.

Geo News'a göre, eyaletin başkenti Ketta'nın Kuchlak bölgesinde polis araçlarının geçişi sırasında daha önce yerleştirilen bir bomba patlatıldı.

Yaralanan 2 polis hastanede hayatını kaybederken, 1 polis de ağır yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde ağustos ayında güvenlik güçleri ve sivillere yönelik silahlı saldırılarda artış yaşandı.

Merkezi İslamabad'da bulunan Pakistan Barış Çalışmaları Enstitüsü'nün son raporuna göre, ülke genelinde temmuz ayında 38 olan saldırı sayısı, ağustosta 59'a yükseldi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini istiyor.