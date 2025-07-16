Belucistan'da Otobüs Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Belucistan'da Otobüs Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

16.07.2025 18:44
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 yaralı var.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsüne silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Güneybatıdaki Belucistan eyaleti yetkilileri, Kalat bölgesinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, eyaletin başkenti Ketta'dan, güneydeki liman kenti Karaçi'ye giden otobüs, eyaletin Kalat bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Yerel polis şefi Habib Nichari, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının failleri olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.

Belucistan Hükümeti Sözcüsü Shahid Rind, güvenlik güçlerinin son saldırıya müdahale ettiğini ve failleri yakalamak için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve saldırıdan Hindistan destekli ayrılıkçıların sorumlu olduğunu iddia etti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belucistan'da Otobüs Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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