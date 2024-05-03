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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını gerçekleştirildi.

BEM-BİR-SEN??????? Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, başkan yardımcıları Sabri Keskinoğlu ve Engin Erdal, Havza Belediyesinde sendika üyesi memurları ziyaret ederek, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı, üyelerinin taleplerini dinledi.

Gayretli, ziyaretlerin sorunları yerinde tespit etme ve sendika üyeleriyle bağları kuvvetlendirme adına önemli olduğunu belirterek, "Bizlerin görevi çalışan ile idareler arasında bağı kuvvetlendirmek, daha verimli işleyiş modelini ortaya koymak. Bu amaçla üyelerimizi yerinde ziyaret ederek birebir görüşmeleri önemsiyoruz. Bizler masa başında değil, sahada sendikacılığı benimsemiş bir sendika olarak üyelerimizin hizmetindeyiz." dedi.

Üye ziyaretlerinin ardından Gayretli ve beraberindekilerin katılımıyla BEM-BİR-SEN??????? Havza Belediye İdari Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikanın Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri ile denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı da katıldı.