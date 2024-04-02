Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı, Havza Belediye Başkanı\'na plaket takdim etti

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek plaket takdim etti.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Gayretli, Özdemir ile bir süre sohbetti.
Gayretli sendikal faaliyetler hakkında bilgiler vererek, "Sayın Özdemir bulunduğu yere değer katan bir insan. Havza'ya hizmet etmiş olduğu süre boyunca ilçeye değer katacak işlerin altına imza attı. Ayrıca görevi süresince her daim sendikamızın faaliyetlerinde bizlere yardımcı oldu. Kendisine hem bölgesinde yapmış olduğu hizmetler hem de sendikamıza vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederim." dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyareti için Gayretli'ye teşekkür ederek, " "Havza bizim ve bu bilinç ile ilçeme hizmet etme gayretinde olduk." diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e plaket takdim etti.
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