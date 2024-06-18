Bembeyaz papatya tarlası büyüledi - Son Dakika
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Bembeyaz papatya tarlası büyüledi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü manzaralı papatya tarlası, sunduğu görsel şölen ile adeta büyülüyor. Papatya tarlasına dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bölgeden geçenler ise fotoğraf çekerek görsel şöleni kaydediyor. Balık Gölü'ne ailesi ile gelip çiçek tarlasında fotoğraf çeken bir ziyaretçi, bölgenin tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

18.06.2024 10:19
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- Bembeyaz papatya tarlası büyüledi

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü manzaralı papatya tarlası, sunduğu görsel şölen ile adeta büyülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Aras Dağları üzerinde Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü'nün bulunduğu bölgede kendiliğinden yetişen papatyalar, fotoğraf çektirmek ve Balık Gölü'nde piknik yapmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldi.

Papatya tarlasına dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bölgeden geçenler ise fotoğraf çekerek görsel şöleni kaydediyor.

Rengarenk çiçeklerin hakim olduğu bölgede, ziyaretçilerin ilgisini çektiği papatya tarlası, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'nde boy gösterdi. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere, çevreden geçip çiçekleri fark edenler ise hem seyri güzel manzarayı izliyor hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Balık Gölü'ne ailesi ile gelip çiçek tarlasında fotoğraf çeken Seher Temel,

"Keşke her şey ehline denk gelseydi, canda inci mercanda, ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Tıpkı burası gibi burası adeta cennetten bir köşe, papatyalarla bezenmiş bir yer. Burası Ağrı'da çok fazla bilinmediği için hak ettiği değeri görmüyor. Türkiye geneli tanıtılması gerekiyor, bir Çin atasözü der ki; Balığı suda görmeli, kuşun şarkısını dağlarda dinlemeli, bu kuşları burada görmek, bu papatyaları yerinde görmek için insanların buraya gelmesi lazım. Ağrı Balık Gölü'nün Türkiye genelinde tanıtımı yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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