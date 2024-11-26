Ben-Gvir Ateşkes Anlaşmasına Karşı Oy Kullanacak - Son Dakika
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Ben-Gvir Ateşkes Anlaşmasına Karşı Oy Kullanacak

Ben-Gvir Ateşkes Anlaşmasına Karşı Oy Kullanacak

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasına karşı oy kullanacağını belirtti.

26.11.2024 12:48
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İsrail'deki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah ile ateşkes anlaşması aleyhine oy kullanmayı planladığını belirtti.

Ben-Gvir, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını ele almak üzere bugün düzenlenmesi beklenen toplantıya ilişkin görüş bildirdi.

"Bugün anlaşma aleyhinde oy kullanacağım; bakanları da karşıt oy kullanmaya ikna etmeye çalışacağım." diyen Ben-Gvir, kuzeydeki İsraillilerin "onları güvenli şekilde geri döndürme savaşında hedefe ulaşamadığımızı" ifade eden söylemlerinin duyulması gerektiğini belirtti.

Ben-Gvir, Lübnan'la ateşkes anlaşmasına varılması durumunda hükümetten istifa edeceğine yönelik imasına ilişkin, "koalisyona bağlı olmayacağını söylediğini, istifadan bahsetmediğini" söyledi.

Yakın zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısına katıldığını belirten Ben-Gvir, "Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile eski Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un istifa ettiğini, Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsizlerin patlaması ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi olaylarını etkilediğini, bunun tesadüf olmadığını" iddia etti.

Hizbullah'ın olası ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi ihtimalini değerlendiren Ben-Gvir, "Netanyahu'ya güvendiğini ve geçtiğimiz üç ayda yaptığı gibi onu etkileyeceğini" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dün yaptığı açıklamada, Hizbullah ile ateşkese karşı olduğunu ifade ederek, "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." demişti.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes sağlanmasına ilişkin süreç

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

Son olarak The Times of Israel gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geleceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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