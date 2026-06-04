Ben Gvir'den ABD'nin Ateşkese Tepki - Son Dakika
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Ben Gvir'den ABD'nin Ateşkese Tepki

04.06.2026 11:02
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ABD arabuluculuğundaki ateşkesi 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkese tepki göstererek bunun "büyük bir hata" olduğunu öne sürdü.

Ben Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi terk etmediğini ve "Lübnan ordusunun Hizbullah unsurlarını söz konusu bölgeden çıkarmaya gücünün olmadığını" savundu.

"Lübnan'ın, Hizbullah'ın ortağı olduğunu" ileri süren Ben Gvir, "(Ateşkesle) Pratikte Hizbullah sadece daha da güçlenecek ve İsrail onu yenmek yerine varlığını kabullenmiş oluyor." iddiasında bulundu.

Ben ???????Gvir, "ABD Başkanı'na bile 'hayır' demeniz gereken anlar vardır. Bunu yapmadığımızda, Hizbullah ile bir sonraki karşılaşmamızda o daha güçlü ve daha tehlikeli olacak." yorumunu yaptı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ateşkesi kınayarak bunun "büyük bir hata" olduğunu savunan İsrailli aşırı sağcı Bakan, ateşkes konusunda kabine toplantısı yapılması ve oylamaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben Gvir'den ABD'nin Ateşkese Tepki - Son Dakika

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