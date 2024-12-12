Ben-Gvir'den Filistinlilere Yönelik Kısıtlamalar

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden "İsraillilerin yaşam hakkının Filistinlilerin seyahat özgürlüğünden öncelikli olduğunu" iddia ederek, işgal altındaki Batı Şeria'da yollara kalıcı bariyer konulması talebinde bulundu.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yollara kalıcı bariyerlerin kurulması yönündeki talebini yineleyen Ben-Gvir, "İsrail vatandaşlarının yaşam hakkı, Filistin yönetimi sakinlerinin seyahat özgürlüğünden önceliklidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.