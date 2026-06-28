Ben-Gvir'den Lübnan Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben-Gvir'den Lübnan Anlaşmasına Tepki

28.06.2026 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan anlaşmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşmanın büyük bir hata olduğunu ileri sürerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya anlaşmanın kabinede oylanması için talepte bulunduğunu kaydetti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan ile imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Lübnan ile yapılan anlaşmanın büyük bir hata olduğunu ileri süren Ben-Gvir, Netanyahu'ya anlaşmanın kabinede oylanması için başvuruda bulunduğunu belirterek, haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı.

Lübnan devletinin Hizbullah'ı silahsızlandıramayacağını öne süren Ben-Gvir, "Lübnan ile ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir, Hizbullah'ın güç kaybettiğini ileri sürerek, böyle bir durumda saldırılara devam edilmesi gerektiğini savundu.

Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandıracağını ve güvenliği sağlayacağını düşünmenin yanılsama olduğunu ve anlaşmayı Birleşmiş Milletlerin 2006 tarihli 1701 sayılı kararına benzeten Ben-Gvir, o kararın da İsrail için büyük bir başarı olarak gösterildiğini kaydetti.

Anlaşmaya karşı çıkıp kendi hükümetini eleştirdiği için tepki göreceğini bildiğini aktaran Ben-Gvir, hükümet içinde anlaşmaya karşı hareket edeceğini dile getirdi.

Washington'da, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin bir süredir İsrail ile Lübnan arasında yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği, ancak anlaşmanın kırılgan olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Lübnan Anlaşmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında

00:53
ABD bir kez daha İran’ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri
ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri
22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 01:18:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Ben-Gvir'den Lübnan Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.