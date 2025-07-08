Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Hamas Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ile dolaylı müzakereleri yürüten İsrailli heyeti geri çağırmasını istedi.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Askerlerimizi öldürenlerle müzakere yapmamalıyız." diyen Ben-Gvir, Doha'da esir takası ve Gazze'de ateşkes için Hamas ile dolaylı müzakerelerde bulunan İsrail heyetinin Katar'dan ayrılması çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, olası bir esir takası ve geçici ateşkese, anlaşma kapsamında Gazze'ye insani yardımların girişine karşı olduğunu dile getirerek, "(Hamas üyeleri) Aç bırakılarak öldürülmeli." ifadesini kullandı.

Gazze'nin tamamen kuşatılarak saldırıların sürdürülmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, bölgedeki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında Gazze'den sürülmesi gerektiğini ve buralara yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini istedi.

Netanyahu yönetimi, Hamas ile esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için yürütülen dolaylı müzakereler için İsrailli heyeti pazar günü Doha'ya göndermişti.

Yerel kaynaklar, dolaylı müzakerelerin sürdüğü ancak tarafların anlaşma için henüz bir uzlaşıya varamadığını bildiriyor.