Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Koalisyon Şartı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Koalisyon Şartı

23.07.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ben-Gvir, Netanyahu'dan Başsavcı Miara'nın görevden alınmasını koalisyon şartı olarak öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kurulacak herhangi bir koalisyona girmesi için İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını şart koştu.

Maariv gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, Netanyahu'ya yaptığı "son uyarıda" Miara'nın görevde kalmasının Yahudi Gücü Partisi'nin bir sonraki koalisyona katılımıyla bağdaşmadığını söyledi.

Habere göre, Ben-Gvir geçen hafta da Netanyahu'ya bir mektup gönderdi ve Miara'nın görevden alınarak yerine başkasının getirilmesinin, partisinin bir sonraki hükümette yer alması için temel koşul olduğunu vurguladı.

Ben-Gvir, Netanyahu'dan, hükümetin kendisini ve üyelerini engellemek yerine politikasını uygulamasına yardımcı olan bir başsavcı getirmesini istedi.

Aşırı sağcı Bakan, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda hükümete girmeme tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, Netanyahu'dan 2022'de de Miara'yı görevden almasını istediğini ancak Netanyahu'nun ona "Sen henüz genç bir bakansın ve işler bu şekilde idare edilmez" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Netanyahu hükümeti daha önce Miara'yı görevden almaya çalışmış ancak Aralık 2025'te İsrail Yüksek Mahkemesi usul ihlalleri ve hukuki mekanizmaya uyulmaması nedeniyle buna engel olmuştu.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Koalisyon Şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 23:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Koalisyon Şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.