Ben-Gvir, Gazze'de Filistinlileri göç ettirmek için hükümet ofisi kuracağını duyurdu - Son Dakika
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Ben-Gvir, Gazze'de Filistinlileri göç ettirmek için hükümet ofisi kuracağını duyurdu

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri 'gönüllü göç' adı altında etnik temizliğe tabi tutmak için gelecek dönemde bir 'hükümet göç ofisi' kuracağını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında etnik temizliğe tabi tutmak için, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracağını ilan etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sözde "gönüllü göçü" teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu.

Bunun Gazze'deki Filistinlilere iyi bir hayat imkanı sunacağını ileri süren Ben-Gvir, 27 Ekim'deki seçimlerden sonra, gelecek dönemde bir "hükümet göç ofisi" kuracaklarını kaydetti.

Ben-Gvir, partisi Yahudi Gücü'nün bu ofisin başında olacağını iddia etti.

İsrail basını, Ben-Gvir'in "Bağı koparma 710" adını taşıyan ve Gazze'den "gönüllü göç" olarak nitelendirdiği sürece dair planını kamuoyuna sunmaya hazırlandığını, bu plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, 3 yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve 7 yılın sonunda 1 milyon 860 bin civarında kişinin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının iptal edilmediğini, hala görüşüldüğünü ancak şu anda dondurulduğunu kaydetmişti.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir, Gazze'de Filistinlileri göç ettirmek için hükümet ofisi kuracağını duyurdu - Son Dakika

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