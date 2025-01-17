Ben-Gvir Hükümetten Ayrılma Tehdidinde Bulundu

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurdu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, İsrail ile Hamas'ın üzerinde uzlaştığı ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu yineleyen bir paylaşımda bulundu.

Ben-Gvir, "Başbakan Binyamin Netanyahu'yu seviyorum ve onun başbakan olarak kalmasını sağlayacağım ama (hükümetten) ayrılacağım çünkü imzalanan anlaşma bir felaket." ifadesini kullandı.

Hükümetten "kalbi kırık" bir şekilde ayrılacağını belirten Ben-Gvir, İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridioru ve Gazze Şeridi'ndeki bazı "önemli" bölgelerde kendini savunma kabiliyetine zarar verdiğini öne sürdü.

"Bu hükümeti devirmeyeceğiz ve dışarıdan destekleyeceğiz ancak bozguncu bir anlaşmanın ortağı olmayacağız." ifadesini kullanan Ben-Gvir, üzerinde uzlaşılan anlaşmanın İsrail'e "çok fazla kana mal olan tüm savaş kazanımlarını geri aldığını" savundu.

Öte yandan Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırıların devam etmesi halinde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin hükümete geri döneceğini belirtti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklamıştı.

Ben-Gvir, geçen yıl defalarca söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesini engellemeyi "başardıkları" itirafında bulunmuştu.

İsrail Meclisinde, 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi, hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa sahip değil.