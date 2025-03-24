İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi - Son Dakika
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İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi

İsrail\'de aşırı sağcı Bakan\'dan istihbarat şefi için hapis talebi

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı hükümete 'komplo' kurmakla suçlayarak hapse atılmasını istedi. Ben-Gvir, Bar'ın istihbarat faaliyetlerini hükümetin yüksek atamalarını baltalamak amacıyla yürüttüğünü öne sürdü.

24.03.2025 20:16
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İsrail'de koalisyona geri dönen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin görevden alma kararı aldığı iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın hükümete "komplo" kurduğunu öne sürerek istihbarat şefinin hapse atılması gerektiğini savundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi'nin haftalık toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, Ronen Bar'ın İsrail Polis Komiseri Danny Levy hakkında usulsüzce istihbarat topladığını iddia etti.

"O BİR SUÇLU, HAPİSHANEDE OLMALI"

Ben-Gvir, istihbarat şefinin eylemleriyle kendisinin yaptığı üst düzey atamaları baltalamayı amaçladığını ve bunun seçmenlerine ve İsrail sağına saldırı mahiyeti taşıdığını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ronen Bar demokratik devlete karşı komplo kurdu, bir hükümet bakanına karşı suçlayıcı bilgilerin toplanmasını emretti, o bir suçlu, demokrasi için bir tehlike, hapishanede olmalı."

Kendisinin de mensup olduğu ve ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Kahanist harekete mensup hiç kimsenin polis teşkilatına "atanmadığını veya sızmadığını" öne süren Ben-Gvir, "Atadığım tüm kişiler polis teşkilatı içindeki deneyimli, saygın ve kıdemli memurlardı." ifadesiyle kendini savundu.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Netanyahu'dan Bar'ın suç teşkil eden eylemleri için adım atılması yönünde talepte bulunan Ben-Gvir, "Bu konularda sessiz kalmayı düşünmüyorum. Başbakandan darbe girişimini ve Şin-Bet direktörünün suç teşkil eden davranışlarını araştırmak için derhal bir hÜkümet soruşturma komitesi kurmasını talep etmeyi düşünüyorum." dedi.

Danny Levy'nin geçen yıl temmuz ayında aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tarafından İsrail polis komiserliğine atanmasının ardından teşkilat içinde peş peşe istifalar görülmüştü.

Ben-Gvir'in açıklamaları, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, aşırı sağcı unsurların İsrail Polisi'ne olası sızmasıyla ilgili gizli bir soruşturma yürüttüğünü gündeme getirmesinin ardından geldi. Kanal 12'ye göre, Şin-Bet ilk önce Ben-Gvir ve ekibinin de dahil olduğu polis teşkilatına sızma iddialarını incelediğini ilk olarak doğrulamış ancak sonrasında yalanlamıştı.

YÜKSEK MAHKEME BAR'IN GÖREVDEN ALINMASINI DONDURMA KARARI ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirmişti.

Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını, süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmiş, Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondurmuştu.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi - Son Dakika

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