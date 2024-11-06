Ben-Gvir: Trump'la Batı Şeria'da Zafer Vakti

Güncel

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenliğin ve tam zaferin" vaktinin geldiğini ifade etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Knesset'te konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim zaferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ben-Gvir, Trump'ın seçim zaferiyle birlikte işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenliğin ve tam zaferin" vaktinin geldiğini savundu.

Knesset'ten aralarında "teröristlere idam cezası" dahil daha sert yasaların çıkartılmasını isteyen Ben-Gvir, "ABD Başkanı'nın bizimle aynı fikirde olacağından hiç şüphem olmayan her türlü yasayı çıkarma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir daha önce de Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı yapmış, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının kabinenin gündemine alınmasını istemişti.