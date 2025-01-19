Ben-Gvir ve Bakanlar İstifa Etti - Son Dakika
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Ben-Gvir ve Bakanlar İstifa Etti

Aşırı sağcı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, kabinedeki tüm bakanlarını istifa ettirdi.

19.01.2025 12:17
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Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri bildi duyurdu.

Yahudi Gücü Partisi, kabinede görevli tüm bakanlarının istifa ettiğini bildirdi.

Açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.

Ben-Gvir, istifa edeceğini bildirmişti

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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