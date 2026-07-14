İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Bender Abbas'ın batısında patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
Toplamda 5 patlama sesi duyduğu aktarılan haberde patlamaların kaynağına ilişkin detay verilmedi.
ABD son günlerde düzenlediği saldırılarda Bender Abbas başta olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bender Abbas'ta Patlama Sesleri - Son Dakika
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