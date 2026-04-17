Bendigo'da İlk Cami Açıldı - Son Dakika
Bendigo'da İlk Cami Açıldı

17.04.2026 16:00
Bendigo'da yıllarca süren protestolara rağmen ilk cami törenle ibadete açıldı, hoşgörü vurgulandı.

Avustralya'da Bendigo kentinin ilk camisi, ırkçı grupların ve İslam karşıtlarının yıllarca süren protestolarına ve inşa edilmemesi için hukuki engelleme çabalarına rağmen törenle ibadete açıldı.

Temeli 2014'te atılan ancak ülke genelinde ırkçı grupların ve İslam karşıtlarının düzenlediği gösteriler ve sürecin yargıya taşınmasıyla zaman zaman yapımı aksayan Bendigo Camisi için açılış töreni düzenlendi.

Törene Victoria Eyaleti Başbakanı Jacinta Allan'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Allan, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşamasının önemini vurgulayarak, toplumda hoşgörü ve birlikte yaşam değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bendigo'da uzun yıllar yaşamış, bölgenin milletvekili olmuş ve şimdi de başbakan olan biri için, Bendigo toplumu için gurur verici bir gün çünkü bu, inançlı insanların Bendigo'da açık bir şekilde ibadet edebilecekleri bir yere sahip olduklarını gösteriyor. İbadet etme hakkı, topluma açık olmalı. Bendigo İslam toplumu için önemli bir gün ve bundan daha fazla gurur duyamazdım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecinin uzaması maliyetleri artırdı

Bendigo İslam Toplumu Merkezi Başkanı Ayman Chehnah, önce protestoların, ardından caminin inşa edilmemesi için açılan davanın uzun sürmesinin maliyeti artırdığını belirterek "Mahkeme 5 yıl sürmeseydi projeyi çoktan tamamlamıştık. O dönemde hem süreç daha kolaydı hem de maliyetler daha düşüktü. Şimdi ise inşaat hem zorlaştı hem de pahalandı." dedi.

Yapım sürecinde protestolar

Bendigo'da cami yapılacağının duyulmasının ardından, başta Melbourne ve Bendigo olmak üzere ülke genelinde ırkçı gruplar tarafından çok sayıda protesto düzenlendi. Buna karşılık, projeye destek veren Avustralyalılar ve insan hakları savunucuları da karşıt gösteriler organize etti.

Irkçı gruplar, caminin kentte trafik sorununa yol açacağı gibi gerekçelerle projeyi mahkemeye taşıdı ancak mahkeme, bu başvuruları 2016'da mesnetsiz bularak reddetti ve tüm yargılama giderlerinin başvuruyu yapan gruplar tarafından karşılanmasına hükmetti.

Uzun süren tartışmaların ardından açılan Bendigo Camisi, kentte yaşayan yaklaşık 250 Müslüman ailenin yanı sıra çevre kasabalardaki Müslümanlar için de önemli bir ibadet merkezi olarak hizmet verecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bendigo'da İlk Cami Açıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
