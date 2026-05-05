Bengi Baytur\'un Cenazesi Toprağa Verildi

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Ceyhan Baytur'un eşi Bengi Baytur'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
Baytur için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Baytur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski AA Genel Müdürü Hilmi Bengi ile AA çalışanları katıldı.
Namazın ardından Baytur'un cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
