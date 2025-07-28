Bennett: İsrail Çöküşte, Hükümeti Değiştirme Zamanı

Eski İsrail Başbakanı Neftali Bennet, ülkesinin "çöküşte" olduğunu belirterek, Binyamin Netanyahu hükümetinin mümkün olan en hızlı şekilde değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Bennet, X platformundan İsrail'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret için gittiği Washington'dan paylaşım yapan Bennet, "Burada, Hamas ve Birleşmiş Milletlerin yönlendirdiği aç bırakma kampanyasına, sahte görüntülere ve İsrail'e karşı yürütülen yalanlara karşı mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bennett, "İsrail hükümetinin 7 Ekim'de olduğu gibi, bugün de siyasi ve medya cephesinde tamamen çökmüş durumda olduğunu" belirtti.

Netanyahu hükümetindeki yetkilileri de hedef alan Bennett, "Bakanlar, 'Gazze'yi yok edeceğiz' ve 'Gazze'ye nükleer bomba' şeklinde siyasi kazanç uğruna sarf ettikleri aptalca açıklamalarla İsrail'e büyük zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanki zaman sonsuzmuş gibi savaşın uzatılması, bize ciddi zararlar veriyor." ifadesini kullanan Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 Ekim'den bu yana neredeyse iki yıl geçti ama hala Hamas bize şart dayatabiliyor, bu nasıl olabilir? İsrail için elimden gelen mücadeleyi sürdüreceğim. Ancak sonuç açık, bu felaketten çıkmanın tek yolu, bu yıkıcı hükümeti mümkün olan en kısa sürede değiştirmek ve yeni bir yola girmektir."