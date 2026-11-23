İsrail'de muhalefet bloğu bileşenlerinden Beyahad Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail vatandaşı Filistinlileri veya Ultra-Ortodoksları temsil eden partiler yerine geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile ulusal birlik hükümetinin kurulmasını tercih ettiğini söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde bir grup askere hitaben yaptığı konuşmada Bennett, şu anda masada üç olası hükümet senaryosu olduğunu söyledi.

Bennett, söz konusu senaryoların; İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteklediği bir hükümet, Ultra-Ortodoks partilerin desteğine dayanan bir hükümet ve Likud Partisi'yle ilk olarak Eisenkot'un başbakanlık görevini üstleneceği rotasyona dayalı bir ulusal birlik hükümeti olduğunu belirtti.

Üçüncü senaryoyu tercih ettiğini belirten Bennett, "İsrail ordusunda zorunlu askerlik hizmetini destekleyen ve kendi çocukları da orduda görev yapan tüm güçlü, merkezdeki isimlerin yer aldığı bir hükümete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aynı tankın içinde omuz omuza görev yapabilen insanlar, ülkeyi de birlikte yönetebilir." ifadelerini kullandı.

Beyahad Partisi lideri Bennett geçen hafta geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile muhalefet bloğundaki müttefiklerine haber vermeksizin 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Başta hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot olmak üzere muhalefet bloğunun diğer liderleri Netanyahu ile bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına karşı çıkıyor.