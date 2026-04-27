Bennett ve Lapid'den seçim ittifakı: Netanyahu hükümeti sallanıyor

27.04.2026 08:19
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid, 'Birlikte Partisi' çatısı altında seçime girme kararı aldı. İsrail basını, bu ittifakın Netanyahu liderliğindeki hükümeti devirebileceğini yazdı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 'Bennett 2026' partisi ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi, bu yıl yapılacak seçimlere 'Birlikte Partisi' adı altında tek çatıda girme kararı aldı. İsrail basını, bu ittifakın Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti tahtından edebileceğini belirtti. Kanal 12'ye göre, ittifak iç çatışmaları sona erdirip 27 Ekim'deki seçimlerde zafer hedefliyor. Maariv gazetesinin anketine göre Bennett'in partisi 24 sandalye alarak Likud ile başa baş giderken, Lapid'in partisinin 7 sandalye alması bekleniyor.

Haaretz gazetesi, ittifakın muhalefete 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşma ve Netanyahu ile aşırı sağcı partilere ihtiyaç duymadan hükümet kurma fırsatı vereceğini yazdı. Kanal 13 ise Bennett'in sağ seçmeni Lapid gibi seküler bir isimle ittifaka ikna etmesinin zorluğuna dikkat çekti. Likud ittifakı 'solcu' olarak nitelendirip devlet kimliğini tehdit ettiğini savunuyor.

Muhalefetten destek açıklamaları geldi. Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman birleşmeyi selamlarken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot 'Siyonist, ulusal sorumluluk sahibi bir koalisyonun zaferi' için çalıştığını söyledi.

Aşırı sağcı hükümetten sert tepkiler var. Likud ittifakı 'oy çalma aldatmacası' olarak nitelendirirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Bennett'in 'ilkelerini sattığını' söyledi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ittifakla alay ederken, Şas lideri Aryeh Deri 'nefret kardeşliği' yorumu yaparak 2021'deki Değişim Hükümeti'ne göndermede bulundu.

Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti. Bennett, Filistinlilere karşı sert söylemleri ve Batı Şeria'nın ilhakı savunusuyla biliniyor.

