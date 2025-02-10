Benz: Biden, Bangladeş’teki Rejim Değişikliğini Fonladı

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ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz, Bangladeş'teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından fonlandığını öne sürdü.

Biden döneminde bakanlıkta uluslararası iletişim ve bilgi teknolojisi konularında çalışan Benz, "The Tucker Carlson Show" isimli programda, bakanlık ve USAID'in uluslararası rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin, "Bangladeş'te Çin'in nüfuzunu azaltmak için bir askeri üs kurulmasına" yönelik yürüttüğü çalışmalara değinen Benz, ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsünün (IRI) Bangladeş'teki rejim değişikliğini teşvik ettiğini öne sürdü.

Benz, IRI'ın bu konudaki faaliyetlerinin ise USAID ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "yüzde 100" fonlandığını iddia etti.

Bangladeş'te Temmuz 2024'te baş gösteren protesto dalgası ve şiddet olaylarının devam ettiği sırada Hindistan'a kaçan dönemin Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in ABD'nin bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıktığını kaydeden Benz, bu sebeple de ABD'nin ülkedeki rejim değişikliğini desteklediğini söyledi.

Benz, bu kapsamda "ABD'nin aralarında azınlık grupların, LGBTQ bireylerin ve hükümet karşıtı protesto yapan öğrencilerin bulunduğu 170 kişiyle işbirliği" yaptığını dile getirdi.

Eski yetkili, ayrıca Biden yönetiminin "Bangladeş siyasetini iktidarsızlaştırmaya" yönelik attığı adımlar çerçevesinde iktidara "nifak tohumları ekecek" ve "insanları sokağa dökmeye teşvik edecek" şarkılar yapmaları için bazı rap müzik gruplarına sponsor olduğunu da sözlerine ekledi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.