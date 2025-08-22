Bera'nın Acısı: 4 Çocuk, 1 Anne - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bera'nın Acısı: 4 Çocuk, 1 Anne

22.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırısında 4 çocuğunu kaybeden Bera Ebu Zayid, fiziksel ve ruhsal acılarla baş ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 çocuğunu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Bera Ebu Zayid (28), hem fiziksel hem de ruhsal acılar içinde kıvranıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımda şu ana kadar 62 bini aşkın Filistinli öldü, 156 binden fazlası da yaralandı. Bu saldırılarda, çok sayıda aile nüfus kaydından silindi, anne ve babalar çocuklarını, çocuklar da ebeveynlerini kaybetti.

Genç anne Bera da 7 Ağustos'ta İsrail ordusunun yaşadıkları çadıra düzenlediği saldırıyla hayatının en büyük acısını yaşadı. Saldırıda Bera'nın "Abbud (11), Hamza (8) ve Bana (4)" isimli çocukları oracıkta hayatını kaybetti. 13 yaşındaki oğlu Ubeyd ise kaldırıldığı Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Anne Bera, Nasır Hastanesinde ölen evladını son yolculuğuna uğurlamaya tekerlekli sandalyeyle gitti. "Canım oğlum. Kendine dikkat et" diyerek ağlayan anne, "Son evladım da gitti. 4 çocuğum gitti. Dayanacak gücüm kalmadı. Allah'ım bana sabır ihsan eyle." diyerek gözyaşı döktü.

Çocuklarının yokluğuna dayanamıyor

Saldırıda kolundan ve bacağından ağır yaralanan, kafatasında da kırıklar olan anne, hala giden evlatlarının arkasından ağlıyor ve çektiği acılardan ötürü inliyor.

"Önce üçü öldü, sonra da Ubeyde. Gözümün nuru Ubeyde. Çocuklarım benim hayatımdı. Allah'ım bana sabır ver. 4 çocuğumun acısı kalbimi parçalıyor. Allah'ım, evlatlarım sana emanet." diyen Bera, çocuklarının yokluğuna dayanamadığını söyledi.

Çocukları aç öldü

Çocuklarının büyümesini dört gözle bekleyen ve onları gözünden bile sakınan acılı anne Bera, en çok da çocuklarının aç ölmesine ve onlar için bir şey yapamamış olmanın üzüldüğünü anlattı:

"Bütün çocuklarımı kaybettim. Çocuklarım açtı, sabah yemek yeme hayali kuruyorlardı. Açtılar, meyve yemek istiyorlardı. Çocuklarımı uyurlarken hedef aldılar. Oğlum, ekmeği başının altına koymuştu, sabah bunu yiyeceğim demişti."

Allah'tan sabır ve şifa diliyor

Nasır Hastanesinde kısıtlı tıbbi imkanlarla tedavi olmaya çalışan anne, kolundan ve bacağından aldığı yaralardan ötürü çok acı çektiğini ifade etti.

Her gün koluna ufak bir operasyon yapıldığını ifade eden anne, enfeksiyonlardan ötürü kolunun ampüte edilme riski taşıdığını kaydetti.

"Çocuklarımı kaybettim, hiç değilse sağlığıma kavuşayım." diyen Bera, kolunu kaybetmemek ve iyileşmek için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bera'nın Acısı: 4 Çocuk, 1 Anne - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:43:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bera'nın Acısı: 4 Çocuk, 1 Anne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.