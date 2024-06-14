Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'ten öğrencilere yaz tatili mesajı - Son Dakika
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Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'ten öğrencilere yaz tatili mesajı

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, 2023 – 2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile ilgili bir mesaj yayınladı. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencileri tebrik eden Başkan Çelik, tüm öğrenci ve öğretmenlere aileleriyle keyifli bir tatil geçirmelerini diledi.

14.06.2024 18:45
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(İZMİR)- Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, 2023 – 2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile ilgili bir mesaj yayınladı. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencileri tebrik eden Başkan Çelik, tüm öğrenci ve öğretmenlere aileleriyle keyifli bir tatil geçirmelerini diledi.

Öğrencilerin yoğun gayretleri ve özverili çalışmalarıyla dolu bir dönemi geride bırakırken, aynı zamanda geleceklerini şekillendirme adına yıl boyunca önemli adımlar atan öğretmenleri de tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Eğitimi bir bütün olarak görüyor, nitelikli ve donanımlı bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Toplumumuzun temel direği eğitimin gücüne inanıyor, bu yolda hep beraber ilerleyerek, geleceğimizi aydınlık yarınlara hazırlamak için kurumlarımızla beraber çaba gösteriyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek enerji toplamalarını, bol bol kitap okumalarını, müzeleri gezmelerini, spor yapmalarını, sanata ve müziğe zaman ayırmalarını ve tatil döneminde keyifli zaman geçirmelerini diliyorum. Sizler, ülkemizin geleceği için büyük birer umut ışığısınız ve gösterdiğiniz başarılarla bizleri gururlandırıyorsunuz. Karnelerinizdeki başarılarınızın, sadece notlardan ibaret olmadığını unutmayın. Önemli olan, sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz, öğrenme yolculuğunuzu sürdürmeniz ve her zaman daha iyisini hedeflemenizdir. Velilerimize de, çocuklarının eğitim hayatındaki başarılarında gösterdikleri destek ve ilgi için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için Bergama Belediyesi Yaz Spor Okulları kurslarımızı 2 Temmuz'da başlatıyoruz. Voleybol, Basketbol, Futbol, Taekwondo, Jimnastik, Yüzme ve Tenis kurslarının olacağı Yaz Spor Okulları'nda öğrencilerimiz Erdal Önder Spor Salonu, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortunda eğitim alacaklar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'ten öğrencilere yaz tatili mesajı - Son Dakika

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