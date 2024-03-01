Bergama'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bergama'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bergama\'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde içki içen bir grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Çam hayatını kaybederken, Tayfun K'nin tedavisi devam ediyor. Polis, şüpheli Polat A'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

01.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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İzmir'in Bergama ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan ve otomobille hastaneye getirilen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Dolaplıbahçe Sokak'ta içki içen 6 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Serdar Çam (24) ve Tayfun K. (29), gruptaki bir kişi tarafından otomobille Kınık Devlet Hastanesine getirildi.

Serdar Çam müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Tayfun K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Polat A'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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