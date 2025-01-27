Bergama'da Bölümçam Barajı'nda İlerleme

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İzmir'in Bergama ilçesinde yapımı süren Bölümçam Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 22'ye ulaştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada Bölümçam'ın ilçenin dokuzuncu barajı olacağını belirtti.

Barajın ihalesinin 2023 yılında yapıldığını hatırlatan Balta, projenin inşasına geçen yıl başladıklarını kaydetti. Balta çalışmalarda yüzde 22 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını aktararak, bahar aylarıyla gövde dolgu çalışmalarına başlamayı planladıklarını ifade etti.

Barajda depolanacak 2,31 milyon metreküp suyun Bakırçay Havzası'ndaki 3 bin 350 dekar araziye can suyu olacağını kaydeden Balta, 2026 yılında tamamlanması planlanan baraj sayesinde bölgede sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin artacağını, Bergamalı üreticilerin yılda ortalama 28,5 milyon lira ek gelire kavuşacağını belirtti.