Bergama\'da Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu

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İZMİR'in Bergama ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıp, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde silah ve mühimmat ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 21 Kasım'da şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.A., S.A., N.D. ve Y.K. gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,