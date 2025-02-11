İzmir'in Bergama ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
O.Y. (39) yönetimindeki 35 AZT 806 plakalı otomobil, Küçükkaya Mahallesi yolunda, M.S. (19) idaresindeki 35 VAD 16 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle M.S'nin kullandığı otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü M.S. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki Mehmet Pak'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Pak'ın, Bergama Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şoför O.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?